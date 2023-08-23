«Как теперь накажут?» — Зеленский нарушил украинский закон, сделав фото в Дании
Зеленский нарушил закон, сфотографировавшись на фоне гобелена с Лениным
Фото: Reuters / RITZAU SCANPIX
Что не так сделал лидер киевского режима? И понесет ли он за это ответственность?
Президент Украины Владимир Зеленский нарушил законы своей же страны, сделав фотографию на фоне гобелена с Владимиром Лениным в ходе поездки в Данию. На это обратил внимание бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.
«И как теперь Зеленского накажут? На Украине даже за хранение портретов Ленина уже давали тюремные сроки!» — написал он в своем Telegram-канале.
В 2015 году на Украине приняли закон об осуждении коммунистического режима и запрете пропаганды его символики. В частности, запрещается демонстрация гимна и герба СССР, а также памятников, надписей и всего, что связано с тем временем.
Кроме того, с начала текущего года на Украине действует запрет на издательство и распространение книг авторства российских граждан. В прошлом году в стране запретили российскую музыку в медиа и общественном пространстве. При этом ни для кого не секрет, что на Украине на русском языке говорит значительная часть населения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим пытается запретить книги русских классиков и уничтожить их.
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