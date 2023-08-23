«Как теперь накажут?» — Зеленский нарушил украинский закон, сделав фото в Дании

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 234 0

Зеленский нарушил закон, сфотографировавшись на фоне гобелена с Лениным

«Как теперь накажут?» — Зеленский нарушил украинский закон, сделав фото в Дании

Фото: Reuters / RITZAU SCANPIX

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Что не так сделал лидер киевского режима? И понесет ли он за это ответственность?

Президент Украины Владимир Зеленский нарушил законы своей же страны, сделав фотографию на фоне гобелена с Владимиром Лениным в ходе поездки в Данию. На это обратил внимание бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

«И как теперь Зеленского накажут? На Украине даже за хранение портретов Ленина уже давали тюремные сроки!» — написал он в своем Telegram-канале.

В 2015 году на Украине приняли закон об осуждении коммунистического режима и запрете пропаганды его символики. В частности, запрещается демонстрация гимна и герба СССР, а также памятников, надписей и всего, что связано с тем временем.

Кроме того, с начала текущего года на Украине действует запрет на издательство и распространение книг авторства российских граждан. В прошлом году в стране запретили российскую музыку в медиа и общественном пространстве. При этом ни для кого не секрет, что на Украине на русском языке говорит значительная часть населения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим пытается запретить книги русских классиков и уничтожить их.

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