Российский тревел-блогер стал жертвой страшного ДТП: кость застряла в мозгу

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 82 0

Российский тревел-блогер Илья Бондарев пострадал в ДТП в Мексике

Российский тревел-блогер стал жертвой страшного ДТП: кость застряла в мозгу

Фото: Instagram* / ilia_zhe

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У мужчины очень серьезная травма головы. Его возможно спасти?

Российский тревел-блогер Илья Бондарев попал в страшную аварию в Мексике вместе со своими спутниками. Мужчина оказался в реанимации после ДТП. Их машину снесла фура, у которой отказали тормоза. Об этом сообщила одна из пострадавших в своем личном блоге.

Илья Бондарев вместе со своей возлюбленной Кариной Башаровой получили серьезные травмы, когда в их машину влетел грузовик. Авария произошла на обочине города Сан-Кристобаль-де-лас-Касас.

«У перегруженной фуры отказали тормоза, и она летела на огромной скорости с горы и врезалась в нас сзади», — написала пострадавшая девушка.

Она отметила, что до прибытия скорой им помогали местные жители. А затем их госпитализировали в больницу Сан-Кристобале.

У блогера диагностировали перелом черепа. Осколок кости застрял в мозгу мужчины. Из-за этого его правая нога не функционирует. Сейчас ему ищут нейрохирурга. Его девушка также получила серьезные травмы головы. Они оба находятся в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека погибли в ДТП на кольцевой автодороге в Петербурге.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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