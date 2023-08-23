Страны БРИКС договорились о принципах расширения

Сегодня в организации состоят пять государств, но заявки подали свыше 20 стран.
Фото: www.globallookpress.com / Li Yahui
Страны БРИКС пришли к согласию по вопросу расширения объединения. Об этом сообщила глава МИД ЮАР Наледи Пандор в эфире радиостанции Ubuntu Radio.
«У нас есть документ, который мы приняли, в котором излагаются… принципы, процессы для рассмотрения стран, которые желают стать членами БРИКС», — сказала она.
В БРИКС сегодня состоят пять государств, но известно, что заявки на вступление подали свыше 20 стран. Среди них, кроме Саудовской Аравии, — Алжир, Аргентина, Египет, Индонезия, Иран и ОАЭ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поддержал расширение БРИКС и отметил, что организация не будет противопоставлять себя G7 и G20.
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