«Забила на калории»: Ефременкова набрала вес после рождения близнецов

Знаменитость винит себя в наборе лишних килограммов. Но почему?

Чуть меньше года назад экс-звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова родила двух мальчиков-близнецов. И, хотя уже прошло множество времени с появления на свет ее сыновей, она так и не смогла привести себя в форму.

В личном блоге знаменитость призналась, что перестала пытаться похудеть. До этого она следила за питанием, ходила на массажи и даже хотела добавить в свою жизнь спорт.

«Время жалоб. Я опять немного поправилась, но это только моя вина — забила на калории, активность и так далее», — поделилась Ефременкова.

Детей звезда родила в сентябре 2022 года, причем они появились на свет раньше срока, но Ефременкову это не испугало. Сыновей она назвала Кристиан и Даниэль.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ефременкова переживает за одного из детей.

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