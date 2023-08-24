«Забила на калории»: Ефременкова набрала вес после рождения близнецов

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 36 0

Ефременкова пожаловалась на лишний вес после рождения детей

«Забила на калории»: Ефременкова набрала вес после рождения близнецов

Фото: Instagram* / efremenkovvvva

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитость винит себя в наборе лишних килограммов. Но почему?

Чуть меньше года назад экс-звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова родила двух мальчиков-близнецов. И, хотя уже прошло множество времени с появления на свет ее сыновей, она так и не смогла привести себя в форму.

В личном блоге знаменитость призналась, что перестала пытаться похудеть. До этого она следила за питанием, ходила на массажи и даже хотела добавить в свою жизнь спорт.

«Время жалоб. Я опять немного поправилась, но это только моя вина — забила на калории, активность и так далее», — поделилась Ефременкова.

Детей звезда родила в сентябре 2022 года, причем они появились на свет раньше срока, но Ефременкову это не испугало. Сыновей она назвала Кристиан и Даниэль.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ефременкова переживает за одного из детей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+12° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
94.44
0.32 102.25
-0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:19
Новый враг Америки? Эксперт рассказал о негласной войне США против Турции
7:10
Анатолий Васильев раскритиковал поведение Артемьевой за кулисами сериала «Сваты»
7:01
Крушение самолета: все имеющиеся факты к данному часу
6:52
В Британии на аукцион выставили одну из редчайших книг о Гарри Поттере
6:43
Третий день БРИКС — что нас ждет
6:41
Шапша: ночью над Калужской областью сбит беспилотник

Сейчас читают

Тест: что изображено на известных картинах?
Поврежденные украинской ракетой экспонаты из Таганрога доставили в Русский музей
Европа перестает быть премиальным рынком — эксперт
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России