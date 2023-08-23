В АТОР рассказали, что туры в Турцию сильно подешевели перед 1 сентября

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 23 0

Сейчас купить путевку можно со значительной скидкой. Но вырастит ли цена снова?

В АТОР рассказали, что туры в Турцию сильно подешевели перед 1 сентября

Фото: www.globallookpress.com / Jens Kalaene

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Перед началом учебного года туры в Турцию стали значительно дешевле. Горящие путевки можно купить со скидкой от 40% до 60%. Например, неделя в Кемере в трехзвездочном отеле сейчас обойдется примерно в 60 тысяч рублей на двоих. А вот отдых в Мармарисе обойдется почти в 69 тысяч рублей.

Такой спад цен происходит регулярно перед 1 сентября. Об этом рассказали в АТОР (Ассоциация Туроператоров)

«Это касается всех направлений, которые в летнем сезоне выбирали туристы с детьми. Так, спад клиентской активности и, как следствие, появление горящих спецпредложений на ближайшие вылеты наблюдается сейчас и на таиландском направлении», — сообщили в АТОР.

В ассоциации отметили, что с начала сентября спрос вновь начнет расти и туры подорожают. Так, например, с осени цена снова вырастит. Путевка в Турцию будет стоить от 92 до 100 тысяч рублей на двоих. А в большинстве случаев цена может составлять от 108 до 115.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поток туристов из России в Европу почти иссяк

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