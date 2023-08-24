30 российских торговых сетей согласились ограничить наценки на товары

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 11 0

Цены не будут сильно повышать на социально значимые товары. Что к ним относится?

30 российских торговых сетей согласились ограничить наценки на товары

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Примерно 30 торговых сетей в 25 регионах России присоединились к инициативе по ограничению наценок на социально значимые товары. Увеличить стоимость продуктов из этой категории можно, не более чем на пять процентов. Об этом заявили в сообщения ФАС (Федеральная антимонопольная служба) и Минпромторга.

К особо значимым товарам относятся: молочные продукты, хлебобулочные изделия, сахар, овощи «борщевого набора», птицы, куриные яйца, замороженная раба, некоторые фрукты, детское питание, а также средства гигиены.

Контролировать исполнение обязанностей будет ФАС. А замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что ограничение наценок выгодно всем, включая сами магазины. Так им легче привлекать покупателей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Федеральная антимонопольная служба готовит новую меру против спекулянтов.

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