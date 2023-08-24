Эммануэль Макрон заявил о желании поговорить с Владимиром Путиным

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Алексей Панков
Алексей Панков 21 0

Французский лидер намерен обсудить безопасность в Европе.

Эммануэль Макрон заявил о желании поговорить с Владимиром Путиным

Фото: www.globallookpress.com / Emmanuel Macron

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Эммануэль Макрон рассказал о возможной встрече с Владимиром Путиным. Соответствующее заявление лидер Франции сделал в интервью журналу Le Point.

Президент подчеркнул, что беседа состоится, когда он сочтет ее выгодной. Макрон добавил, что в ходе разговора намерен обсудить построение архитектуры безопасности в Европе.

«НАТО и Евросоюз являются частью более широкого переговорного процесса. В конечном итоге нам придется перестраивать геополитическую архитектуру Европы. Именно за это я выступал в разговоре с Владимиром Путиным», — рассказал Макрон.

Он добавил, что Европе придется выстраивать отношения с Россией, поскольку «география не поменяется». Вместе с тем французский политик подчеркнул, что только от РФ зависит, каким будет это партнерство.

Кроме того, Макрон отреагировал на заявления Саркози о том, что прием Украины в ЕС стал бы ошибкой. Он подчеркнул, что нельзя обсуждать это решение вне развернувшегося конфликта.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Макрона освистали во время военного парада по случаю Национального праздника. Лидера страны критиковали за принятую пенсионную реформу.

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