Есть жертвы: два грузовика лоб в лоб столкнулись в Новгородской области
Два грузовика лоб в лоб столкнулись в Новгородской области
Фото, видео: www.globallookpress.com / Demian Stringer; 5-tv.ru
Все, кто находился внутри авто, оказались заблокированы.
Два грузовика лоб в лоб столкнулись на трассе под Великим Новгородом. В аварии есть погибшие и пострадавшие — виноват водитель фуры, который ехал в Петербург.
Мужчина не справился с управлением, наехал на разделительное ограждение и оказался на встречной полосе. Обе машины сильно покорежило.
Все, кто находился внутри, оказались заблокированы. Пострадавших пришлось доставать спасателям.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Коми в карету скорой помощи влетела иномарка.
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