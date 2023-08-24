Есть жертвы: два грузовика лоб в лоб столкнулись в Новгородской области

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Два грузовика лоб в лоб столкнулись в Новгородской области

Фото, видео: www.globallookpress.com / Demian Stringer; 5-tv.ru

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Все, кто находился внутри авто, оказались заблокированы.

Два грузовика лоб в лоб столкнулись на трассе под Великим Новгородом. В аварии есть погибшие и пострадавшие — виноват водитель фуры, который ехал в Петербург.

Мужчина не справился с управлением, наехал на разделительное ограждение и оказался на встречной полосе. Обе машины сильно покорежило.

Все, кто находился внутри, оказались заблокированы. Пострадавших пришлось доставать спасателям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Коми в карету скорой помощи влетела иномарка.

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