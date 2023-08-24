Умер на руках врачей: названа вероятная причина смерти Тото Кутуньо

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 357 0

Помощник Тото Кутуньо: последние месяцы певец больше не мог бороться с онкологией

Умер на руках врачей: названа вероятная причина смерти Тото Кутуньо

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Последние месяцы жизни легендарный певец провел в больнице Сан-Раффаэле в Милане.

Певец и композитор Тото Кутуньо умер 22 августа в одной из больниц Милана. По сообщениям итальянских СМИ, которые ссылаются на менеджера звезды, вероятной причиной смерти могла стать онкология.

Известно, что Кутуньо заболел раком простаты в 64 года, и на протяжении многих лет боролся с коварной болезнью. Ему пришлось перенести курс химиотерапии, однако, по всей вероятности, случился рецидив.

По информации его менеджера Данило Манкузо, в последние месяцы состояние 80-летнего Кутуньо резко ухудшилось, его организм не мог больше бороться с болезнью. А 22 августа сердце легенды остановилось, он умер буквально на руках у врачей.

Похороны артиста проходят сегодня, 24 августа, в Риме.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Кутуньо восхищался русскими женщинами.

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