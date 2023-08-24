«Изоляция США повержена навсегда»: Захарова дала оценку итогам саммита БРИКС

Представитель МИД РФ Захарова: изоляция как оружие США перестало существовать
Фото: © РИА Новости / МИД РФ
Результат саммита пока не разглашается, но уже известно, что он принес щедрые плоды.
Саммит БРИКС, который проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа, завершается с блестящими результатами. Соответствующий вердикт прошедшему мероприятию вынесла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В Telegram-канале дипломат уверенно подчеркнула: ряд принятых решений, включая утверждение Йоханнесбургской декларации, подвело черту под фактом существования изоляции, «как эффективного американского оружия».
«Результаты блестящие. „Изоляция“ как американское оружие повержена навсегда», — написала она.
Чуть позже, в прямом эфире авторской программы Владимира Соловьева Захарова также подчеркнула: БРИКС проходит в переломный момент. Несмотря на все козни, на которые Запад бросил все силы, мероприятие проходит с нужными результатами. Соответствующие итоги будут объявлены представителями ЮАР.
«Забегая вперед, скажу: все очень и очень хорошо», — констатировала она, а позже добавила в Telegram, что «изоляция как горящие западные танки валяется в канаве».
По итогам пятнадцатого саммита БРИКС свое желание вступить в объединение выразили порядка 30 государств, и это не предел. Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин анонсировал рост влияния БРИКС в мире. Планируется, что только в 2024 году членство получат Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия и Эфиопия и ОАЭ.
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