Российский МиГ-31 вылетал на перехват норвежского «Посейдона» у границы

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 10 0

Днем ранее патрульный борт уже пытался нарушить воздушное пространство России.

Российский МиГ-31 вылетал на перехват норвежского «Посейдона» у границы

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

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Над Баренцевым морем у государственной границы был замечен патрульный самолет Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии. В небо был поднят российский истребитель МиГ-31, сообщает Минобороны РФ.

«Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства», — говорится в сообщении.

Днем ранее, 23 августа, российский истребитель МиГ-29 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем при приближении к границе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря.

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