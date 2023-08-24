Российский МиГ-31 вылетал на перехват норвежского «Посейдона» у границы

Над Баренцевым морем у государственной границы был замечен патрульный самолет Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии. В небо был поднят российский истребитель МиГ-31, сообщает Минобороны РФ.

«Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства», — говорится в сообщении.

Днем ранее, 23 августа, российский истребитель МиГ-29 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем при приближении к границе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря.