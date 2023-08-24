Мессенджер Telegram впервые оштрафовали в Москве на 50 тысяч рублей за нарушение законодательства в области оборота персональных данных. решение принято Мировым судом столицы.

Постановление огласил судья судебного участка N422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев. Таким образом, Telegram был признан виновным в невыполнении требований по защите прав субъектов персональных данных (ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мировой судья в Москве назначил административный штраф компании Google за неудаление недостоверной информацию о ходе специальной военной операции.