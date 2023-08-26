«Посланы куда подальше»: Наталье Рудовой поступают непристойные предложения

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 56 0

Актрисе Рудовой поступают непристойные предложения заняться сексом за деньги

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Артисткам часто предлагают встретиться с обеспеченными мужчинами за деньги.

Актриса Наталья Рудова откровенно рассказала о некрасивых предлогах мужчин, которые поступают в ее адрес. Об этом актриса эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере документального фильма «Жизнь по вызову. Док».

По словам звезды сериала «Татьянин день», медийным девушкам часто предлагают встретиться с обеспеченными мужчинами за кругленькую сумму. И она — не исключение.

«Приходят предложения по сей день. Естественно они все посланы куда подальше», — поделилась Рудова.

Как рассказывает актриса, пишут ей в завуалированной форме, предлагая лишь провести вместе вечер в хорошем ресторане и получить за это плату, но не упоминая о том, что после ужина обязательно должно быть продолжение.

«Чисто сказать „Приезжай за секс“ — такого не было», — рассказала Рудова.

По мнению звезды сериала «Татьянин день», те девушки, которые приняли решение заниматься эскортом, стали падшими. Ведь желая быстро достичь материальных благ путем продажи собственного тела, они предали свою женскую суть.

«Женщины с низкой социальной ответственностью. <…> Не хотят думать, не хотят работать», — убеждена актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Рудова назвала эскортниц падшими женщинами.

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