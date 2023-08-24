Реализм и трагедия: какие шесть фильмов из СССР обожают на Западе

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 27 0

Иностранцы любят советские фильмы режиссеров Тарковского и Эйзенштейна

Реализм и трагедия: какие шесть фильмов из СССР обожают на Западе

Фото: Кадр из к/ф «Сталкер», реж. Андрей Тарковский, 1979 г.

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Кого из советских режиссеров особенно котируют за рубежом?

Режиссеры из СССР радовали киношедеврами не только своего, но и иностранного зрителя. Журнал «Правила жизни» рассказал о самых популярных советских фильмах за границей.

Один из любимых отечественных кинорежиссеров за рубежом — это Андрей Тарковский. Еще британский продюсер Дэнни Бойл называл его «Богом кинематографа».

Отдельный восторг у иностранцев вызывают его фильмы «Сталкер», «Солярис» и «Андрей Рублев». Киношедевры выходили с 1966 по 1979 год — и они не теряют популярности по сей день.

Первая лента в списке, снятая по сюжету Аркадия и Бориса Стругацких, рассказывает про проводника, который направляется в Зону к таинственной комнате. «Солярис» повествует о далекой планете, полностью покрытой океаном.

Ну а «Андрей Рублев», в котором зритель погружается в атмосферу Руси в эпоху Средневековья, может показаться кому-то до ужаса реалистичным и мрачным.

Но не только Тарковский высоко котируется на Западе среди наших режиссеров. Военная драма Элема Климова «Иди и смотри» 1985 года, пожалуй, не может оставить кого-либо равнодушным: в фильме показана история подростка, который сталкивается с жестокой реальностью во время Великой Отечественной войны.

Хотя Акиру Куросаву и нельзя назвать отечественным режиссером, но его фильм «Дерсу Узала» по праву считается одной из лучших советско-японских приключенческих драм.

В сюжете речь идет о дружбе русского исследователя Владимира Арсеньева и охотника Дерсу Узалы. Кстати, картина удостоена премии «Оскар» за лучший иностранный фильм, показанный в США.

Пожалуй, самым старым в списке любимых советских фильмов за рубежом смело можно назвать «Броненосец „Потемкин“». Он вышел аж в 1925 году.

Черно-белая новаторская немая кинокартина Сергея Эйзенштейна рассказывает о мятеже экипажа на линкоре, который в итоге был подавлен жестокими офицерами.

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