В Хабаровске со стрельбой задержали нелегала, сбившего сотрудника ФСБ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 22 0

Местные подумали, что на автовокзале кто-то открыл стрельбу.

В Хабаровске со стрельбой задержали нелегала, сбившего сотрудника ФСБ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov / Izvestia

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В Хабаровске задержали нелегала, который пытался скрыться от правоохранителей. Об этом сообщает источник 5-tv.ru, предоставив кадры задержания.

Известно, что сотрудники ФСБ и Росгвардии проводили рейд. Однако один из остановленных для проверки граждан решил дать отпор и утроил погоню со стрельбой.

В местных социальных сетях подумали, что стрельба ведется на автовокзале. На самом же деле это было задержание нелегала — он получил легкое ранение в руку и сдался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как серьезной аварией закончилась полицейская погоня в Хабаровском крае. Водитель отказался показать инспекторам документы и попытался скрыться.

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