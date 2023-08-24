В Хабаровске со стрельбой задержали нелегала, сбившего сотрудника ФСБ

В Хабаровске задержали нелегала, который пытался скрыться от правоохранителей. Об этом сообщает источник 5-tv.ru, предоставив кадры задержания.

Известно, что сотрудники ФСБ и Росгвардии проводили рейд. Однако один из остановленных для проверки граждан решил дать отпор и утроил погоню со стрельбой.

В местных социальных сетях подумали, что стрельба ведется на автовокзале. На самом же деле это было задержание нелегала — он получил легкое ранение в руку и сдался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как серьезной аварией закончилась полицейская погоня в Хабаровском крае. Водитель отказался показать инспекторам документы и попытался скрыться.