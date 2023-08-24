Суд оштрафовал фирму, из-за которой российских детей выгнали из отеля в Турции

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 12 0

Компанию, виновную в выселении детей из отеля в Турции, оштрафовали на пять млн

Суд оштрафовал фирму, из-за которой российских детей выгнали из отеля в Турции

Фото: www.globallookpress.com / Marcus Brandt

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Оказывается, «Колибри-ТУР МСК» вообще не имела права оказывать услуги детского отдыха.

Организация, которая отправила отдыхать в Турцию российских детей, оштрафована на пять миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

По данным ведомства, ООО «Колибри-ТУР МСК» вообще не является туроператором, следовательно, оно не имело права отправлять детей в Турцию, у компании даже нет документов, разрешающих оказание услуг детского отдыха. При этом организация дистанционно заключила 90 договоров с родителями ребятишек, которым пообещала отдых за границей.

Компанию оштрафовали на пять миллионов рублей. Кроме того, в суде уже находится иск с требованием заблокировать сайт «Колибри-ТУР МСК» в интернете.

Напомним, вопиющая ситуация произошла в начале августа. Детей из разных регионов России, которые отправились отдыхать в Турцию, выселили из отеля в городе Кемер посреди ночи, потому что компания не оплатила услуги. Чтобы вернуть ребят на Родину, пришлось вмешаться посольству РФ в Анкаре, а трансфер обеспечивали сотрудники генерального консульства.

Ранее 5-tv.ru сообщил, в России обсудили меры безопасности в сфере детского отдыха. 

 

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Суд оштрафовал фирму, из-за которой российских детей выгнали из отеля в Турции

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