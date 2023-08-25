Гроб утонул в цветах: Тото Кутуньо проводили в последний путь песнями и аплодисментами

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Алина Крылова
Алина Крылова 48 0

Тото Кутуньо проводили в последний путь с аплодисментами и песней L'Italiano

Гроб утонул в цветах: Тото Кутуньо проводили в последний путь песнями и аплодисментами

Фото: Reuters / CLAUDIA GRECO

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Артиста не стало на 81-м году жизни после продолжительной борьбы с болезнью.

В Милане 24 августа простились с культовым артистом Тото Кутуньо. Музыкант и исполнитель хита L'Italiano ушел из жизни после продолжительной борьбы с болезнью.

Еще в 64 года певец заболел раком простаты. С тех пор любимец женщин вынужден был постоянно наблюдаться у врачей.

Последние дни легендарный итальянец провел в больнице, говорил его менеджер. Затягивать с прощанием в ближайшем окружении звезды не стали.

Уже спустя два дня после смерти Кутуньо была организована траурная церемония. Официальную часть мероприятия перенесли в миланскую церковь Святых Нерея и Ахолея, сообщает газета La Reppublica.

Помимо друзей и родственников, проводить Кутуньо в последний путь приехали его коллеги по сцене и многочисленные поклонники. По информации СМИ, рядом с гробом певца яблоку негде было упасть.

Присутствующие вставали в очередь в надежде лично проститься с талантливым музыкантом. Уже спустя полчаса гроб итальянца утонул в цветах, а зал церкви заполнился рыданиями.

Уже в конце церемонии Кутуньо провожали долгими аплодисментами. Кто-то даже стихийно затянул его хит L'Italiano — уже спустя считанные секунды затею подхватила и толпа.

Ранее 5-tv.ru называл вероятную причину смерти Тото Кутуньо.

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