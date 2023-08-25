«Чтобы помочь»: сын Трампа начал продавать мерч с тюремной фотографией отца

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Рита Миронова
Рита Миронова 22 0

Дональд Трамп-младший выставил на продажу футболки и кружки с тюремным фото отца

«Чтобы помочь»: сын Трампа начал продавать мерч с тюремной фотографией отца

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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Футболку или плакат с изображением бывшего президента США можно заказать онлайн за 29 долларов.

Мерч с изображением экс-президента США Дональда Трампа из тюрьмы можно приобрести в онлайн-магазине. Продажей начал заниматься его сын.

В своем аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter. — Прим. ред.) Дональд Трамп-младший поделился ссылкой на сайт, где продаются футболки, плакаты и кружки с тюремной фотографией бывшего президента США, сделанной ранее этим днем в полицейском участке штата Джорджия.

Всю прибыль от продажи мерча сын политика собирается передать фонду его команды, чтобы покрыть судебные издержки. Так Трамп-младший хочет бороться «с тиранией и безумием», происходящими вокруг имени его отца.

«В отличие от многих, я не буду пытаться извлечь выгоду для себя, но сделаю все возможное, чтобы помочь», — написал он в своем блоге.

Дональд Трамп был взят под арест в тюрьме округа Фултон, куда он прилетел добровольно. Пару дней назад стало известно, что он договорился об освобождении под залог и уже внес 200 тысяч долларов. После формального ареста политика отпустили.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп опубликовал первый за два года пост в соцсети Х после ареста.

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