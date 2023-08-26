Даже холодильники: что чаще всего крадут из отелей гости

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«Известия»: из отелей чаще всего крадут зонты и вешалки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov; 5-tv.ru

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Что люди чаще всего «забывают» вернуть?

В завершении отпускного сезона российские отельеры решили подсчитать не только прибыль, но и ущерб. «Известия» выяснили, что чаще всего гости любят прихватить с собой из отелей.

В лидерах рейтинга — зонты, которые туристам обычно выдают бесплатно. Но постояльцы почему-то постоянно «забывают» их вернуть.

Также в группе риска — деревянные вешалки, халаты, обогреватели и даже сантехника. Свинчивают краны, детали от душевых кабин и смесителей.

Не гнушаются туристы также пультами для телевизора и стаканами. Туалетную бумагу, шампуни и другие средства гигиены крадут прямо с тележек уборщиц.

Но безусловные фавориты отельных воришек — наволочки с пододеяльниками. Кстати, их выносят не только гости: в Анапе двое сотрудников отеля утащили более двух тысяч комплектов постельного белья на сумму полтора миллиона рублей.

Они собирались выгодно продать комплекты, но их поймали. А в столичной гостинице после визита гостя недосчитались мини-холодильника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как сэкономить в путешествии.

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