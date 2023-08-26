Тяжело в лечении: россиян хотят страховать от врачебных ошибок

Если закон примут, то частные клиники взносы будут оплачивать сами.

Россиян хотят застраховать от врачебных ошибок, чтобы пациентам было проще получить компенсации за ущерб здоровью. Как пишут «Известия», если закон примут, то частные клиники страховые взносы будут оплачивать сами.

А за персонал государственных больниц деньги направят из бюджета. По мнению авторов проекта, благодаря такому механизму в прошлое уйдет само понятие ошибок, допущенных из-за низкой квалификации или халатности персонала.

Впрочем, страховка профессиональной ответственности избавит от трат и медиков. Ведь, если вина врача доказана в суде, то он сам выплачивает компенсации пострадавшим.

Ранее 5-tv.ru писал, как привлечь медиков за врачебную ошибку.