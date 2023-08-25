Россия и Мьянма возобновят прямые авиарейсы с 5 сентября

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Рита Миронова
Рита Миронова 25 0

Авиасообщение восстановят спустя 30-летнего перерыва.

Россия и Мьянма возобновят прямые авиарейсы с 5 сентября

Фото: www.globallookpress.com / Federico Gambarini

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Россия и Мьянма (Юго-Восточная Азия) возобновят прямые рейсы. Как сообщает Росавиация, первые полеты по маршруту Мандалай — Новосибирск — Мандалай ожидаются уже 5 сентября.

«Росавиация выдала авиакомпании Myanmar Airways International (Мьянма) разрешение на выполнение полетов по маршруту Мандалай — Новосибирск — Мандалай», — говорится в Telegram-канале компании.

Летать по этому маршруту можно будет дважды в неделю. Рейсы будут выполняться на самолете А319.

Прямое авиасообщение между Россией и Мьянмой восстанавливается спустя 30 лет. Как отметили в Росавиации, это предоставит больше удобства и возможностей для туристов.

Вопрос возобновления рейсов обсуждался с февраля 2023 года — тогда обеими сторонами был разработан проект нового межпревсоглашения о воздушном сообщении.

Ранее 5-tv.ru писал, что прямые рейсы прямо до райского острова Хайнань станут доступны россиянам.

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