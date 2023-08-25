Россия и Мьянма возобновят прямые авиарейсы с 5 сентября

Авиасообщение восстановят спустя 30-летнего перерыва.
Фото: www.globallookpress.com / Federico Gambarini
Россия и Мьянма (Юго-Восточная Азия) возобновят прямые рейсы. Как сообщает Росавиация, первые полеты по маршруту Мандалай — Новосибирск — Мандалай ожидаются уже 5 сентября.
«Росавиация выдала авиакомпании Myanmar Airways International (Мьянма) разрешение на выполнение полетов по маршруту Мандалай — Новосибирск — Мандалай», — говорится в Telegram-канале компании.
Летать по этому маршруту можно будет дважды в неделю. Рейсы будут выполняться на самолете А319.
Прямое авиасообщение между Россией и Мьянмой восстанавливается спустя 30 лет. Как отметили в Росавиации, это предоставит больше удобства и возможностей для туристов.
Вопрос возобновления рейсов обсуждался с февраля 2023 года — тогда обеими сторонами был разработан проект нового межпревсоглашения о воздушном сообщении.
Ранее 5-tv.ru писал, что прямые рейсы прямо до райского острова Хайнань станут доступны россиянам.
Читайте также
52%
-0.04 102.47
0.22
Нашли ошибку?