После двух разводов Бородина поделилась способами сохранения брака

Какими путями, по ее мнению, можно разнообразить любовь?

Телеведущая Ксения Бородина решила порассуждать на тему отношений и поделиться мыслями по этому поводу с подписчиками. На это звезду сподвиг просмотр сериала «Открытый брак», по сюжету которого после 20 лет совместной жизни жена решает изменить мужу, на что тот отреагировал принятием.

Бородина возмутилась, что многие пары в настоящее время не работают над отношениями, а уходят от проблем. Вместо этого они предпочитают «погулять на стороне», сетует знаменитость.

«Потому что жизнь, в том числе сексуальная, очень разнообразная, можно над ней работать годами, даже спустя 20 лет, можно научиться хотеть друг друга», — приводит слова ведущей издание dni.ru.

Она имеет большой опыт в любовных вопросах, так как долгое время была ведущей телешоу «Дом 2», которое строится вокруг отношений. Однако в личной жизни самой Бородиной все не так гладко.

В свои 40 лет она успела дважды развестись, на данный момент телеведущая также не замужем. При этом звезда активно обсуждает проблемы отношений со своими подписчиками и даже дает им советы.

«Должны быть какие-то путешествия совместные, поездки вдвоем, какие-то романтики, какие-то сюрпризы, приятные вещи, которые будут вас вдохновлять и одного, и другого», — пишет Бородина.

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