«ВЖУХ — и полетели!»: свердловских школьников научат управлять беспилотниками

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 19 0

В Свердловской области запустят производство образовательных дронов «ВЖУХ»

«ВЖУХ — и полетели!»: свердловских школьников научат управлять беспилотниками

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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В регионе начинается производство дронов для занятий в учебных заведениях.

В Свердловской области запускают производство беспилотников, которыми будут учиться управлять школьники и студенты. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.

Дроны с рабочим названием «ВЖУХ», которые создала компания «Лаборатория будущего», будут использоваться для обучения основам управления и программирования беспилотниками. Уже подготовлена программа занятий. Сейчас местные власти ищут финансирование, чтобы оснастить учебные заведения всем необходимым. Обучаться основам управления дронами могут дети с десяти лет.

«Беспилотники могут применяться при обследовании линий электропередач и других объектов линейной инфраструктуры, а также для мониторинга местности, доставки грузов в труднодоступные районы. Гражданские беспилотники могут стать драйвером роста для многих секторов экономики и сферы услуг», — считает глава регионального Минпромнауки Сергей Пересторонин.

Свердловская область стала одним из пяти регионов России, где будут создаваться научно-производственные центры по управлению дронами. Предполагается, что центр будет функционировать с 2024 до 2026 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Вологодской области с 1 сентября запретят использовать беспилотники.

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