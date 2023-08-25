Ходячие жесткие диски: почему черепахи накапливают радиацию

Как открытие ученых повлияет на исследования в других областях?

Исследователи из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории в американском штате Вашингтон обнаружили способность черепах на протяжении долгих лет хранить в панцире информацию о радиационном воздействии. В их чешуе скапливаются радиоактивные изотопы урана, попадающие на тело рептилий.

Ученые считают, что информация, полученная с помощью черепах, может быть полезна для долгосрочного мониторинга радионуклидов в природе, пишет издание PNAS Nexus. До этого специалисты изучали радиацию, которая накапливается в годичных кольцах деревьев.

Однако, по словам исследователя Сайлера Конрада, радионуклиды способны проникать в пространство между кольцами и мешать в установлении хронологии. Чешуйки черепашьего панциря, в свою очередь, не соприкасаются с другими тканями, поэтому намного лучше фиксируют информацию.

Радионуклиды образуются в результате ядерной деятельности и несут большую опасность для экологии, так как сохраняются на очень долгое время. По оценкам экологов, только в США до 80 миллионов кубометров почвы и 4,7 миллиарда кубометров воды загрязнены радиацией.

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