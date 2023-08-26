Бывший генпрокурор Украины Шокин обвинил Байдена в коррупции

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Экс-чиновник рассказал, во сколько Белому дому обошлось его увольнение.

Бывший генпрокурор Украины Шокин обвинил Байдена в коррупции

Фото: Zuma / TASS

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Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что в его увольнении виноват Джо Байден. Такое признание мужчина сделал в недавнем интервью Fox News.

Шокин заявил, что Байден замешан в коррупционных схемах на Украине. Именно американский лидер «проплатил» снятие прокурора с должности. Шокин отметил, что Белому дому это обошлось в один миллиард долларов.

«Я не хочу иметь дела с недоказанными фактами, но мое личное твердое убеждение состоит в том, что да, это было именно так. Их подкупили», — заявил бывший государственный деятель.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байден призывал уволить Шокина еще в 2016 году, года находился на посту вице-президента США. Тогда генпрокурор Украины вел расследование деятельности компании Burisma, в совет директоров которой входил сын президента Хантер Байден. В тот же год Шокина отправили в отставку.

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