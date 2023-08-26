Водитель погиб, восемь пассажиров пострадали в ДТП с вахтовым автобусом в Якутии
Причиной аварии мог стать отказ тормозов.
Фото: Telegram / ГИБДД14 / gibdd14
Авария с участием вахтового автобуса произошла Нерюнгринском районе Якутии. В результате произошедшего инцидента погиб один человек и еще восемь получили ранения. Об это сообщает пресс-служба региональной прокураторы.
Водитель «Урала», по информации ведомства, не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся. Сам мужчина погиб на месте, а восьмерых пострадавших доставили в больницу. Все они были пассажирами вахтового автобуса, уточнили в прокуратуре.
Ведомство начало проверку по факту произошедшего.
По данным местного телеканала, который ссылается на прокуратуру, причиной аварии мог стать отказ тормозов. Пассажиры сообщили, что во время спуска автобус начал набирать скорость, и водитель заявил о проблемах с тормозами.
Также известно, что у погибшего был опыт вождения с 2012 года. За последний год к ответственности за нарушения правил дорожного движения он не привлекался.
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