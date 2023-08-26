Crew Dragon летит к МКС с российским космонавтом Борисовым

Космический корабль Crew Dragon уже на пути к МКС (Международная космическая станция). В составе экипажа NASA летит космонавт «Роскосмоса».

Ракета-носитель Crew Dragon — это Flacon 9. Оба устройства принадлежат компании SpaceX Илона Маска. Взлет производился с площадки в космическом центре Кеннеди в штате Флорида 26 августа в 10:27 по Москве. Об этом сообщила корпорация NASA на своем сайте.

На борту находится экипаж миссии Crew-7. В ней участвуют космонавт «Роскосмоса» Константин Борисов, астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава.

Российский покоритель космоса стал 23-м космонавтом, который летит на американском судне и третьим, который отправляется в космос на Crew Dragon.

Корабль вышел на заданную орбиту и отделился от второй ступени ракеты в штатном режиме. Ожидается, что космонавты прибудут на МКС 27 августа в 15:39 по Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Прогресс МС-24» успешно пристыковался к Международной космической станции.