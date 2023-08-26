«Наглое вранье СМИ и властей»: почему норвежцы на самом деле забили оленей

Более 40 животных, как выяснилось, стали жертвами обычной алчности северных соседей России.

Все заявления норвежской стороны по ситуации с забитыми оленями-мигрантами — ложь от начала до конца. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru заявила директор заповедника «Пасвик» в Мурманской области Наталья Поликарпова.

Лишь бы не достались «плохим русским»

Она пояснила, что вернувшиеся с территории России в Норвегию 42 оленя в любом случае были бы забиты, так как речь идет о домашних животных, которых выращивали специально на мясо. Поэтому норвежские власти нагло врут, когда пытаются объяснить убийство оленей тем, что животные якобы могли снова вернуться в Россию, к «плохим русским». Норвегия просто не хочет компенсировать российской стороне причиненный оленями вред природе, поэтому придумывает отговорки с «политической» подоплекой.

«То, что норвежская страна преподносит это как, то что она вынуждена была их убить, — это лукавство, которое можно рассматривать как оправдание норвежских чиновников перед своим народом за то, что они не платят за ущерб россиянам. Они делают из себя жертв — что якобы были вынуждены убить оленей, лишь бы они не достались „плохим русским“», — пояснила Поликарпова.

Она подчеркнула, что, если бы речь шла о диком олене, популяция которого естественно мигрирует между двумя странами, российская сторона даже не заикнулась бы о какой-либо компенсации. Однако в данном случае границу России перешли животные, представляющие собой частную собственность норвежских оленеводов, предназначенную для продажи на мясо и получения прибыли. Поэтому норвежцам и был выставлен счет за то, что их домашние животные «нагуливали жирок» на заповедных российских пастбищах, который власти Норвегии теперь нагло пытаются оспорить.

Кормят завтраками

Точно так же наши северные соседи врут насчет якобы полуразрушенного забора вдоль границы с Россией, призванного предотвратить миграцию животных. По словам Поликарповой, 20 лет работающей в данном регионе, ограждение, о котором идет речь, норвежцы строят, самое раннее, с 2008 года. А вовсе не с 1954-го, как утверждают официальные лица страны.

«Это опять же пыль в глаза норвежскому и российскому обществу, что Норвегия хоть какие-то действия предпринимает. Но на самом деле это чушь собачья, извините… Мы много лет поднимаем эту проблему, и они нас каждый раз кормят завтраками: мы строим забор, мы выделили миллионы крон на строительство. И мы уже требовали: ну покажите нам, покажите. В какой-то год мы добились и проехали вдоль всего этого забора: он новый, он нормальный, он не 54-го года, и он не падает — там проблема в другом», — заявила Поликарпова.

Он пояснила, что забор очень короткий и не закрывает даже половины более чем 100-километровой границы России и Норвегии. Соответственно, те семь километров ограды, которые норвежцы якобы запланировали построить после инцидента, очевидно тоже не решат проблему, отметила директор «Пасвика».

«Поэтому это просто наглость норвежских СМИ и собственно властей, которые пускают пыль в глаза», — заключила Поликарпова.

Associated Press ранее сообщило, что в Норвегии умертвили 42 оленя, которые вернулись в страну после пребывания в Мурманской области. Животных, по данным агентства, забили из-за опасений, что они могут «вернуться в Россию».

Между тем, еще до забоя оленей руководство российского госзаповедника «Пасвик» направило норвежской стороне требование компенсировать ущерб в размере 343 миллионов рублей за незаконный выпас животных, которые на российской территории питались ценным лишайником.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минсельхоз и Россельхознадзор предложили способ, который призван решить проблему скотомогильников.