🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 27 августа, растущая Луна будет излучать много энергии, которую почувствуют все представители зодиакального круга. Это время пробуждения. Прекрасно подходит для каких-либо начинаний, важных событий, переездов, путешествий.

♈ Овны

Для Овнов наступило странное и одновременно прекрасное время. Учитывая, что представители огненной стихии находятся в процессе возрождения, они могут заметить, что некоторые части старой жизни рушатся буквально на глазах. Старые друзья тоже могут начать чувствовать себя чужими. Овны, наблюдайте за происходящим на расстоянии, задавая себе вопрос: «Где мне нужно отпустить?» Принятие того, что непостоянство — это образ жизни в земном царстве, освободит вас от груза нереалистичных ожиданий.

Космический совет: отпустите то, что больше не служит вашему благу.

♉ Тельцы

Вероятно, вам не раз причиняли боль. Сделайте себе одолжение, Тельцы, перейдите в так называемое пространство открытости. Поделитесь своей правдой с людьми, предоставив им возможность сделать то же самое. Если вы чувствуете, что данные отношения непоправимы, это тоже нормально. Позвольте времени расставить все по местам, а вы продолжайте сосредотачиваться на саморазвитии.

Космический совет: открыто выражайте свои потребности.

♊ Близнецы

Потребность в совершенстве сковывает нас во многих отношениях. Близнецы, растворите барьеры внутри и снаружи, позвольте себе полностью проявить творческий потенциал. Помните, вы пришли сюда не для того, чтобы играть в мелочи. Вы пришли сюда, чтобы осознать свою уникальность, пойти по менее проторенной дороге и вдохновить остальной мир сиять в их свете.

Космический совет: вы являетесь главным героем в своей жизни!

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♋ Раки

В последнее время вы можете сталкиваться с ощущением, будто сейчас находитесь в гуще космического хаоса, и никакого выхода нет. Раки, ожидать, что дела будут развиваться ускоренными темпами, было бы несколько нереалистично. Примите то, где вы сейчас находитесь, и то, что показывает реальность. У вас есть прекрасная возможность пересмотреть грандиозный план.

Космический совет: позвольте событиям развиваться своим чередом.

♌ Львы

Но дело не в наградах и похвалах, Львы. Речь идет о том, приносит ли вам ваш путь чувство удовлетворения. Найдите минутку, чтобы оценить, как далеко вы продвинулись с тех пор, как впервые взяли на себя те или иные обязательства. При этом отпустите необходимость сравнивать свою траекторию с траекторией других. Сегодня Вселенная напоминает вам, что вы готовы к ускорению!

Космический совет: заглушите голос внутреннего критика и осознайте, как далеко вы продвинулись.

♍ Девы

То, во что вы вложили свое сердце и душу, вот-вот соберется воедино прекрасным образом. Поверьте, Девы, вскоре вам будет, что праздновать. Вселенная также напоминает, что слишком жесткое выражение своей точки зрения может сыграть не в вашу пользу. Отвлекитесь от своих обстоятельств и посмотрите на ситуацию в целом. Вы сможете работать в гармонии с окружающими, как только решите, что этого хотите.

Космический совет: пришло время собирать урожай — результаты вашей упорной работы.

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♎ Весы

Пришло время позволить себе получить то, о чем вы просили. Вселенная подсказывает, что свободные Весы вскоре могут встретить родственную душу. А тем, чье сердце уже занято, смогут укрепить в выходные связь с партнером. Времени на это будет достаточно.

Космический совет: все обстоятельства начинают складываться в вашу пользу.

♏ Скорпионы

Правда в том, что мы видим то, что хотим. Выбираем отрицание, когда это удобно. Пора открыть глаза и начать смотреть на вещи трезво. Красные флаги уже давно проявляются, Скорпионы. Культивирование тишины придаст вам силы, смелости и ясности, необходимые для того, чтобы подняться над отягощающими вас обстоятельствами.

Космический совет: пора взглянуть на вещи трезвым взглядом.

♐ Стрельцы

Вы на правильном пути, Стрельцы! Вы находитесь именно там, где должны быть. Ваша карьера развивается в нужном темпе. В это время будет полезно посмотреть в лицо своим страхам и бросить себе вызов сделать хотя бы одну вещь, выходящую за пределы вашей зоны комфорта. Ваше будущее «Я» будет гордиться действием и инициативой, которые вы предпринимаете сегодня.

Космический совет: даже самый маленький шаг — неоценимый вклад в будущее.

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♑ Козероги

Не поддавайтесь иллюзии бессилия, Козероги. Что создает у вас впечатление, что на этот раз вы не сможете изменить те или иные обстоятельства? Действуйте так, как подсказывает сердце. Делайте то, что благоприятно скажется на вашем будущем. Даже если в чьих-то глазах вы станете «злодеем». Не забывайте об одной истине — всем не угодить.

Космический совет: мы не можем нравиться всем людям, и это нормально.

♒ Водолеи

Если в последнее время у вас нет желание появляться в обществе — считайте это сигналом Вселенной оставаться дома. Сделайте перерыв и посвятите время себе, Водолеи. Это время для того, чтобы смотреть любимые шоу, заниматься искусством, составлять новый плейлист, зажигать ароматические свечи, готовить изысканные блюда. А вот если вы ищете новый дом, внимательно изучите свои варианты. Не спешите, иначе можете пожалеть о своих решениях в будущем.

Космический совет: посвятите время себе в эти выходные.

♊ Рыбы

Приготовьтесь получить сладкие плоды своих трудов. В ближайшие недели будет очень много поводов для празднования! Путешествия и расширение деятельности также могут стать для некоторых из вас основной темой. Поддайтесь желанию исследовать разные культуры, экспериментировать с незнакомыми кухнями и изучать новые языки. Ваше будущее «Я» будет вам благодарно за то, что вы пошли на тот риск, на который звезды призывают вас сегодня.

Космический совет: вас ждут приятные приключения!

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