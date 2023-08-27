Таиланд планирует увеличить срок безвизового пребывания для россиян

Новое правительство Таиланда намерено увеличить срок безвизового пребывания россиян с 30 до 90 дней. Об этом заявил премьер-министр страны Сеттха Тхависин в ходе встречи с представителями администрации и туристического бизнеса провинции Пханга.

Он отметил, что многие россияне, особенно в зимний период, хотели бы отдыхать в Таиланде дольше одного месяца, однако их желания ограничиваются действующими правилами.

«Россия — большой рынок въездного туризма в Таиланд, мне многие говорили об этом и вчера на Пхукете и сегодня здесь, в Пханга», — сказал премьер. Его цитирует РИА Новости.

Тхависин добавил, что власти страны обсудят увеличение срока безвизового пребывания для граждан стран с более холодным климатом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Иране заявили о готовности к полной отмене виз с Россией.