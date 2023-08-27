Таиланд планирует увеличить срок безвизового пребывания для россиян

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 16 0

Согласно действующим правилам, срок безвизового пребывания в стране для граждан РФ может составлять не более 30 дней. Но как все может измениться в будущем?

Таиланд планирует увеличить срок безвизового пребывания для россиян

Фото: www.globallookpress.com / Jack Kurtz

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Новое правительство Таиланда намерено увеличить срок безвизового пребывания россиян с 30 до 90 дней. Об этом заявил премьер-министр страны Сеттха Тхависин в ходе встречи с представителями администрации и туристического бизнеса провинции Пханга.

Он отметил, что многие россияне, особенно в зимний период, хотели бы отдыхать в Таиланде дольше одного месяца, однако их желания ограничиваются действующими правилами.

«Россия — большой рынок въездного туризма в Таиланд, мне многие говорили об этом и вчера на Пхукете и сегодня здесь, в Пханга», — сказал премьер. Его цитирует РИА Новости.

Тхависин добавил, что власти страны обсудят увеличение срока безвизового пребывания для граждан стран с более холодным климатом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Иране заявили о готовности к полной отмене виз с Россией.

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