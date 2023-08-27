Сдал после смерти жены: из-за чего умер Глеб Панфилов

Что стало причиной смерти известного режиссера?

Семь месяцев назад народный артист РСФСР режиссер Глеб Панфилов потерял свою жену актрису Инну Чурикову. А 26 августа скончался и сам работник киноиндустрии. Коллеги и друзья отметили, что мужчина резко сдал после смерти супруги.

Издание NEWS.ru обратило внимание, что первые сообщения об ухудшении состояния режиссера появились еще в мае. Панфилова госпитализировали с геморрагическим инсультом. Тогда его состояние оценивали, как тяжелое. Сам мужчина чувствовал себя нормально и находился во вменяемом состоянии. В итоге создатель фильмов смог выбраться из трудной ситуации.

К сожалению, близкие и друзья радовались недолго: вскоре состояние гения снова ухудшилось. Мог ли повторно случиться инсульт? А может, причина трагедии кроется совсем в других проблемах? Пока точного ответа на этот вопрос нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что министр Культуры РФ высказался по поводу смерти Глеба Панфилова.