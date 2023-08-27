Рейс Москва — Минводы экстренно сел в Волгограде: что произошло на борту

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 1 032 0

Рейс Москва — Минводы сел в Волгограде из-за ухудшения здоровья пассажира

Рейс Москва — Минводы экстренно сел в Волгограде: что произошло на борту

Фото: © РИА Новости / Кирилл Брага

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Экипаж самолета подал сигнал тревоги. Решение об экстренном приземлении принималось за считанные минуты.

Самолет, который следовал из Москвы в Минеральные Воды подал сигнал тревоги. Оказалось, что одному из пассажиров стало плохо на борту. Лайнер смог успешно приземлиться в Волгограде. Об этом сообщили ТАСС в авиационных службах.

«Самолет благополучно сел в аэропорту Волгограда и в настоящее время направляется к терминалу», — сказал собеседник информационного агентства.

Пресс-секретарь ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова подтвердила, что самолет совершил вынужденную посадку из-за того, что самочувствие человека на борту начало ухудшаться.

Воздушное судно приземлилось в 9:58 по Москве. Человек выжил и его передали врачам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажирский самолет рейса Москва — Минеральные Воды подал сигнал тревоги. Авиалайнер начал резко снижаться для посадки в Волгограде.

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Рейс Москва — Минводы экстренно сел в Волгограде: что произошло на борту

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