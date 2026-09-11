При ракетной атаке на Волгоградскую область поврежден многоквартирные дом

Бочаров: в результате ракетной атаки в Волгоградской области поврежден жилой дом

Минувшей ночью в результате террористической ракетной атаки на Волгоградскую область поврежден многоквартирный дом в Красноармейском районе Волгограда. Есть раненые, они доставлены в больницы. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

«Двое пострадавших мужчин 55 и 42 лет госпитализированы. Также зафиксировано падение обломков на территории промышленного предприятия на юге Волгограда», — заявил он, цитата опубликована региональной администрацией в мессенджере МАКС.

Оперативным службам и муниципальному образованию поручили уточнить степень повреждений, ликвидировать последствия и привести в готовность пункты временного размещения (ПВР).

В ответ на атаки российская армия наносит удары по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые украинские боевики используют совместно с натовскими специалистами. Военнослужащие применяют ударные дроны и высокоточное оружие дальнего действия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Борисоглебске Воронежской области беспилотник упал на частный дом, вызвав пожар. Погибла женщина 1983 года рождения, еще два человека были ранены и получили медицинскую помощь на месте.

За ночь силы ПВО уничтожили 19 дронов над шестью районами и одним округом области. Были повреждены остекление техникума, дверь дворца культуры, линии электропередачи, автобус и легковой автомобиль. Также пострадали два жилых дома, шесть машин и кровля гаража.

В ночь на 10 сентября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 448 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны сбивали над Калужской, Орловской, Волгоградской, Астраханской, Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской и Тульской областями. Также воздушные цели ликвидировали над Крымом, Дагестаном, Калмыкией, Краснодарским краем и акваториями Каспийского и Черного морей.

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