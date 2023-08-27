В ДТП на юге Турции пострадали 26 пассажиров туристического автобуса

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

TGRT Haber: 26 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Турции

В ДТП на юге Турции пострадали 26 пассажиров туристического автобуса

Фото: www.globallookpress.com / Michael Weber

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Находились ли в транспортном средстве россияне, пока неизвестно.

В ДТП на юге Турции пострадали 26 пассажиров туристического автобуса, трое из них — в критическом состоянии. Об этом сообщает телеканал TGRT Haber.

Уточняется, что авария произошла в провинции Караман. По предварительной версии, водитель не справился с управлением при подъеме на склон, в результате чего автобус занесло, и он перевернулся. Есть ли среди пострадавших граждане России, пока неизвестно.

Похожее ДТП произошло в Турции буквально неделю назад: пассажирский автобус слетел в овраг в провинции Йозгат. В результате страшной аварии 12 человек погибли, 19 получили ранения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ДТП с участием туристического автобуса в турецкой Анталье пострадали пятеро граждан России, одного из которых в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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