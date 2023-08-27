В семье Екатерины Стриженовой пополнение: «Сразу два маленьких человека»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 19 0

Дочь телеведущей Екатерины Стриженовой Анастасия родила двойню

В семье Екатерины Стриженовой пополнение: «Сразу два маленьких человека»

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

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Старшая дочь телеведущей Анастасия стала мамой двойни.

Старшая дочь телеведущей Екатерины Стриженовой и режиссера Александра Стриженова — Анастасия — родила двойню. Об этом счастливая и гордая бабушка рассказала в личном блоке, а также опубликовала фото с внуками на руках — оба мальчики. По словам ведущей, появление сразу двух малышей в ее семье произошло впервые.

«Если бы я умела сочинять музыку, то родила бы симфонию… Сразу два маленьких человека пожаловали в нашу семью — моем роду такого примера никогда не было. Будем праздновать новые грани жизни. Настя, доченька любимая, мне никогда не догнать тебя!» — написала Стриженова.

Екатерина и Александр Стриженовы познакомились еще школьниками, первая встреча произошла на съемках советского фильма «Лидер». Свадьбу сыграли, когда будущей телеведущей было 18 лет. Через два года (в 1988-м) она родила Анастасию. Младшей дочери звездной пары Александре 22 года. Девушка стала женой бизнесмена Антона Чурекова этим летом, торжество состоялось 17 июня.

Анастасия Стриженова вышла замуж в 2013 году за финансиста Петра Грищенко, семья живет в Нью-Йорке. 3 апреля 2018 года у пары появился первенец, мальчика назвали в честь отца. Вторую беременность теперь уже многодетная мама скрывала от общественности, о пополнении она решилась рассказать публично только после рождения сыновей.

Ранее, писал 5-tv.ru, Екатерина Стриженова заявила, что покойный Сергей Бодров стал дедушкой, и раскрыла имя ребенка.

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