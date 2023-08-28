Ученые такого не ожидали: индийский аппарат передал первые данные с Луны

Исследования показали, что температура поверхности южного полюса естественного спутника Земли является очень горячей. Но насколько?

Индийский аппарат «Прагьян» передал первые данные о поверхности Луны после измерения температуры на южном полюсе естественного спутника Земли. Оказалось, что почва Луны является достаточно горячей. Индийская организация космических исследований (ISRO) опубликовала в соцсети X (прежнее название Twitter) график изменения температуры на лунной поверхности.

Как сообщил информационному агентству Press Trust of India сотрудник ISRO Би Дарукеша, полученные данные оказались неожиданными.

«Мы все считали, что температура на поверхности может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, но она составляет 70 градусов по Цельсию. Это на удивление выше, чем мы ожидали», — сказал специалист.

Спускаемый модуль индийской миссии «Чандраян-3» с луноходом на борту совершил посадку Луну 23 августа. Ожидается, что благодаря миссии ученые получат прорывные знания об элементном составе поверхности Луны. Для этого на аппарат установлены рентгеновский спектрометр альфа-частиц и спектроскоп с лазерным наведением.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Путин одним из первых поздравил премьера Индии с посадкой аппарата на Луну