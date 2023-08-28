В Совфеде предложили полностью запретить электросамокаты в городе

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 33 0

Сенатор Афанасьева выступила за полный запрет электросамокатов в городе

В Совфеде предложили полностью запретить электросамокаты в городе

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Такое решение уже приняли в Париже — столице Франции. Последует ли Москва этому примеру?

Сенатор Елена Афанасьева поддержала решение Парижа запретить использование электросамокатов в городе.

«Правильное решение! Полагаю, что Россия должна идти по этому пути», — написала Афанасьева в своем Telegram-канале.

По ее мнению, полный запрет использования электросамокатов в городской черте «спасет здоровье и жизни» многих людей, а «некоторых убережет от тюрьмы».

Решение Парижа о запрете передвижения на электросамокатах по городу вступит в силу с 1 сентября. Париж стал первой европейской столицей, которая пошла на такой шаг.

Дискуссии по этому вопросу ведутся давно. Ведь ДТП с электросамокатчиками происходят регулярно. Так, например, в Москве 17-летний юноша сбил пятилетнего ребенка, после чего скрылся с места происшествия. Спустя несколько часов подросток был задержан.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России предложили ввести обязательную сертификацию электросамокатов.

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