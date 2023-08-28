В Совфеде предложили полностью запретить электросамокаты в городе

Сенатор Афанасьева выступила за полный запрет электросамокатов в городе
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
Такое решение уже приняли в Париже — столице Франции. Последует ли Москва этому примеру?
Сенатор Елена Афанасьева поддержала решение Парижа запретить использование электросамокатов в городе.
«Правильное решение! Полагаю, что Россия должна идти по этому пути», — написала Афанасьева в своем Telegram-канале.
По ее мнению, полный запрет использования электросамокатов в городской черте «спасет здоровье и жизни» многих людей, а «некоторых убережет от тюрьмы».
Решение Парижа о запрете передвижения на электросамокатах по городу вступит в силу с 1 сентября. Париж стал первой европейской столицей, которая пошла на такой шаг.
Дискуссии по этому вопросу ведутся давно. Ведь ДТП с электросамокатчиками происходят регулярно. Так, например, в Москве 17-летний юноша сбил пятилетнего ребенка, после чего скрылся с места происшествия. Спустя несколько часов подросток был задержан.
Ранее 5-tv.ru писал, что в России предложили ввести обязательную сертификацию электросамокатов.
94%
0.31 102.26
-0.21
Нашли ошибку?