Легковушка на большой скорости влетела в заправку в Махачкале

В Дагестане едва не повторилась трагедия на заправке. Легковой автомобиль протаранил АЗС. Предположительно, водителю стало плохо за рулем. После аварии произошла утечка газа, был высокий риск возникновения пожара и последующего взрыва. Но сотрудники заправки сработали оперативно — перекрыли подачу топлива и отключили электричество. А прибывшие инспекторы ГИБДД перекрыли движение по соседним улицам и никого не подпускали к АЗС, пока опасность не миновала.

В автомобиле в результате столкновения пострадали два человека. Одному из них потребовалась госпитализация.

Две недели назад под Махачкалой произошел пожар и взрыв на автозаправке. Погибли 35 человек и более ста получили травмы.