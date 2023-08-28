Легковушка на большой скорости влетела в заправку в Махачкале

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Пострадали два человека. Также в результате аварии произошла утечка газа. К счастью, ее удалось оперативно устранить.

Легковушка на большой скорости влетела в заправку в Махачкале

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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В Дагестане едва не повторилась трагедия на заправке. Легковой автомобиль протаранил АЗС. Предположительно, водителю стало плохо за рулем. После аварии произошла утечка газа, был высокий риск возникновения пожара и последующего взрыва. Но сотрудники заправки сработали оперативно — перекрыли подачу топлива и отключили электричество. А прибывшие инспекторы ГИБДД перекрыли движение по соседним улицам и никого не подпускали к АЗС, пока опасность не миновала.

В автомобиле в результате столкновения пострадали два человека. Одному из них потребовалась госпитализация.

Две недели назад под Махачкалой произошел пожар и взрыв на автозаправке. Погибли 35 человек и более ста получили травмы.

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Легковушка на большой скорости влетела в заправку в Махачкале

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