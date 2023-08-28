Обещала процветание: десятки россиянок обвинили бизнес-коуча в мошенничестве

При этом наставница представила и свою версию событий.

Десятки молодых предпринимательниц по всей стране стали жертвами бизнес-коуча, которая под видом курсов по развитию стартапов занималась собственным обогащением.

Наставница обещала клиенткам обеспечить стремительный рост и процветание, однако после пары занятий исчезала вместе с деньгами. Корреспондент «Известий» Елена Лихоманова связалась со скандальным коучем и выслушала ее версию событий.

Ранее 5-tv.ru писал, что для онлайн-курсов в России собираются ввести обязательное лицензирование. По мнению законодателей, слишком много стало аферистов в этой сфере.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.