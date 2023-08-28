«Повреждение ДНК»: какие раковые заболевания грозят курильщикам

Табак неизбежно приводит к печальному исходу, напоминает врач.

Курящие люди могут заболеть разными видами рака - и речь идет не только об онкологии в воздушно-дыхательном пути. Об этом изданию NEWS.ru заявил хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Госуниверситета просвещения Александр Умнов.

По словам врача, никотин, содержащийся в сигаретах, кальянах и вейпах, разрушает не только клетки легких, как обычно принято думать. Вещество, говорит он, повреждает ДНК и нарушает работу иммунитета, из-за чего запускается необратимый процесс разрушения.

Нередко онкологи сталкиваются при обследовании курильщиков с запущенной формой рака ротовой полости, пищевода и желудка. Не менее редки случаи возникновения рака шейки матки, мочевого пузыря, легких, печени, поджелудочной железы, гортани и опухоли почек.

«Курение вызывает рак. Никотин, и прочие продукты сигарет, кальяна и вейпов вызывают следующие перестройки в организме: во-первых, повреждение ДНК. <…> Во-вторых, токсины дыма нарушают работу иммунитета, что приводит к сохранению патогенных клеток», — пояснил он.

Ранее 5-tv.ru писал, каким образом один вид онкологии способен переходить в другой.