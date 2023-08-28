В новых регионах России досрочное голосование стартует 30 августа

В единый день голосования 10 сентября россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.

В новых субъектах Российской Федерации досрочное голосование на региональных выборах стартует 30 августа. Об этом РИА Новости рассказала глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Уточняется, что для жителей новых регионов будет действовать сокращенный период избирательный кампании.

«В наших новых субъектах РФ досрочное голосование начинается с 30 августа, поскольку там сокращенный период избирательной кампании по понятным причинам», — объяснила Памфилова.

Жителей труднодоступных участков голосование тоже коснулось. Так, с 20 августа члены комиссии добираются до отдаленных районов на вертолетах, вездеходах и любом другом виде транспорта, чтобы обеспечить возможность голосования для всех, кто этого хочет.

10 сентября 2023 года в России пройдут выборные кампании различного уровня, в том числе выборы глав 26 субъектов.

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