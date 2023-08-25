Почти 430 тысяч человек приняли участие в тестировании ДЭГ в Москве

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 31 0

Протестировать систему могли совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru.

Почти 430 тысяч человек приняли участие в тестировании ДЭГ в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcher

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Тема:
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В Москве завершилось тестирование дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В нем приняли участие почти 430 тысяч человек, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

В рамках тестирования, которое проходило с 08:00 до 14:00, граждане ознакомились с самим процессом, а также нововведениями. Уточняется, что принять участие могли совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на портале. В ходе теста они выбирали мероприятия ко Дню города.

«Кроме того, москвичи могли протестировать процесс голосования на избирательных участках. Проверить возможность голосовать онлайн можно в личном кабинете на портале mos.ru. На рабочем столе есть виджет «Сервис проверки доступа к онлайн-голосованию», достаточно нажать кнопку «Получить информацию», — добавляется в сообщении.

Выборы мэра Москвы, а также глав 13 муниципальных образований ТиНАО пройдут с 8 по 10 сентября. Те, кто проголосует онлайн, смогут принять участие в розыгрыше призов акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что столичные представители партии «Единая Россия» представили список доверительных лиц Собянина.

Тема:
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