Почти 430 тысяч человек приняли участие в тестировании ДЭГ в Москве

В Москве завершилось тестирование дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В нем приняли участие почти 430 тысяч человек, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

В рамках тестирования, которое проходило с 08:00 до 14:00, граждане ознакомились с самим процессом, а также нововведениями. Уточняется, что принять участие могли совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на портале. В ходе теста они выбирали мероприятия ко Дню города.

«Кроме того, москвичи могли протестировать процесс голосования на избирательных участках. Проверить возможность голосовать онлайн можно в личном кабинете на портале mos.ru. На рабочем столе есть виджет «Сервис проверки доступа к онлайн-голосованию», достаточно нажать кнопку «Получить информацию», — добавляется в сообщении.

Выборы мэра Москвы, а также глав 13 муниципальных образований ТиНАО пройдут с 8 по 10 сентября. Те, кто проголосует онлайн, смогут принять участие в розыгрыше призов акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что столичные представители партии «Единая Россия» представили список доверительных лиц Собянина.