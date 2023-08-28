Мощный пожар вспыхнул в жилом доме в Красногорске

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Рита Миронова
Рита Миронова 82 0

МЧС сообщило о мощном пожаре в жилом доме в Красногорске

Мощный пожар вспыхнул в жилом доме в Красногорске

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Предварительная площадь пожара составляет 1000 квадратных метров.

В жилом доме подмосковного Красногорска вспыхнул мощный пожар. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, возгорание произошло на улице Пионерской.

«В городском округе Красногорске горит балкон на четвертом, последнем, этаже жилого дома», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

По имеющимся данным, сначала огонь разгорелся только на балконе одной из квартир здания, однако очень быстро распространился и достиг крыши дома. В результате пламенем охвачены балкон, крыша и кровля четырехэтажного дома.

На место происшествия прибыли спецслужбы. Сообщается, что пожару присвоен первый ранг сложности. Несмотря на то, что угрозы людям нет, спасатели проводят эвакуацию жильцов — 30 человек, в том числе пятеро детей, оперативно эвакуированы из горящего дома.

«Предварительная площадь пожара составляет 1000 квадратных метров», — отметили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как крупный пожар вспыхнул у строительного гипермаркета в Люберцах.

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