«Ушла в неизвестном направлении»: 14-летняя девочка бесследно исчезла в Кузбассе

Школьница вышла из дома 26 августа, и с того момента не выходила на связь. Что могло произойти?

В Кемеровской области пропала 14-летняя школьника. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ, ребенок не возвращается и не выходит на связь уже двое суток.

Заявление об исчезновении написала мать девочки. Маша Макарова проживает с семьей в разъезде Новом Истоке Промышленновского района. В минувшую субботу она ушла из дома и не вернулась.

Сейчас в том, куда могла исчезнуть школьница, разбираются правоохранители. Проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Поисками пропавшей также занимаются волонтеры «ЛизаАлерт».

Ранее, писал 5-tv.ru, что в Бурятии спасатели ищут пропавших на сплаве туристов.