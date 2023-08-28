«Ушла в неизвестном направлении»: 14-летняя девочка бесследно исчезла в Кузбассе
В Кузбассе пропавшую 14-летнюю школьницу ищут два дня
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Школьница вышла из дома 26 августа, и с того момента не выходила на связь. Что могло произойти?
В Кемеровской области пропала 14-летняя школьника. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ, ребенок не возвращается и не выходит на связь уже двое суток.
Заявление об исчезновении написала мать девочки. Маша Макарова проживает с семьей в разъезде Новом Истоке Промышленновского района. В минувшую субботу она ушла из дома и не вернулась.
Сейчас в том, куда могла исчезнуть школьница, разбираются правоохранители. Проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
Поисками пропавшей также занимаются волонтеры «ЛизаАлерт».
Ранее, писал 5-tv.ru, что в Бурятии спасатели ищут пропавших на сплаве туристов.
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