В Бурятии спасатели ищут пропавших на сплаве туристов

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 32 0

На реке Тыя пропали пять человек.

В Бурятии спасатели ищут пропавших на сплаве туристов

Фото: Telegram / МЧС Республики Бурятия / mchsburyatia

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Группа из пяти туристов пропала без вести в Северо-Байкальском районе Бурятии. Об этом сообщают представители пресс-службы регионального управления МЧС в официальном Telegram-канале. По данным ведомства, путешественники исчезли во время прогулки на катамаранах по водам, впадающей в озеро Байкал реки Тыя.

Отмечается, что в назначенное время команда путешественников не вышла с маршрута. После этого была организована спасательная операция. В Улан-Удэ, на север республики, в том числе вылетел вертолет МЧС РФ для поиска пропавших людей. Группа спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда также была доставлена бортом Ми-8 до урочища Перевал.

«В указанной местности сотрудники МЧС России приступили к поиску зарегистрированной туристской группы из пяти человек, сплавлявшейся по реке Тыя на двух катамаранах», — сказано в публикации.

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