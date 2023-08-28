В Испании открыли расследование о сексуальном насилии со стороны Рубиалеса

Глава RFEF извинился за свой поступок, однако ФИФА созвала внеочередную ассамблею.
Фото: www.globallookpress.com / Rfef
Национальная испанская прокуратора инициировала досудебное расследование по обвинению президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса в сексуальном насилии. Об этом сообщает телеканал RTVE.
Рубиалес 20 августа в порыве эмоций поцеловал футболистку национальной сборной Дженнифер Эрмосо прямо на поле во время награждения победительниц женского чемпионата мира. Общественность с резкой критикой отреагировала на его жест.
Футболистка сборной Испании Дженифер Эрмосо.
Глава RFEF за свое необдуманное поведение извинился, отметив, что не должен был поступать так. Однако ФИФА созвала внеочередную ассамблею из-за его действий. Футбольная организация открыла дело в отношении Рубиалеса 24 августа. Мужчина был отстранен от занимаемой должности президента федерации.
Сама Эмросо имеет право выступить жертвой сексуального насилия. Для этого ей нужно обратиться в прокуратуру в течении 15 дней после открытия дела. Пока спортсменка такого желания не изъявила. В одном из недавних интервью она отнеслась к ситуации с юмором и назвала ее дружеским проявлением.
Ранее 5-tv.ru писал, что Роналду устроил скандал после финала Кубка арабских чемпионов.
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