Важный вопрос: Путин указал главе Омской области на очереди при выдаче жилья сиротам

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Путин указал главе Омской области на очереди при выдаче жилья сиротам

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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На повестке дня было немало важных тем. Президент рассмотрел все предложения.

В Омской области в этом году впервые за десять лет будут построены четыре новые школы. Об этом во время встречи в Кремле Владимиру Путину рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Виталий Хоценко. Он доложил об успехах в промышленности и сельском хозяйстве, строительстве дорог и развитии авиасообщения, а также о реализации нацпроектов и поддержке участников СВО. Президент в беседе с губернатором перечислил ряд задач, которым надо уделить особое внимание.

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