Шольц в разговоре с Макроном о Путине: «Кое-что беспокоит больше, чем переговоры»

Глава ФРГ признался, что ожидал другую реакции президента России на санкции.

Олаф Шольц и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили реакцию Владимира Путина на антироссийские санкции, которые ряд государств ввели после начала специальной военной операции РФ на Украине. Расшифровку беседы глав Германии и Франции опубликовало немецкое издание Bild.

Как следует из сообщения, опубликованного сегодня, 28 августа, Шольца признался, что его весьма удивил его переговоров с президентом РФ, который состоялся весной прошлого года. Он отметил, что Путин проигнорировал антироссийские санкции, хотя канцлер ожидал, что лидер РФ будет просить смягчить их или хотя бы заменить. Однако ничего подобного не услышал.

«Кое-что меня беспокоит больше, чем переговоры: он совсем не жалуется на санкции. Он даже не упомянул их», — сказал Шольц Макрону.

По словам главы ФРГ, вместо этого Путин поделился с Шольцем своими идеями по поводу урегулирования кризиса на Украине, отметил необходимость ее демилитаризации и денацификации, и напомнил, что Крым — это регион России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шольц признал серьезные проблемы с экономикой Германии.