«Хайп — это бизнес»: Светлана Столповских объяснила, как не испачкать репутацию

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 24 0

Хайп-инвестор Светлана Столповских объяснила, как не испачкать репутацию

Фото, видео: Валентин Егоршин / ТАСС; 5-tv.ru

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Стремительная история, созданная одним днем с целью создания инфошума, обречена на провал.

Как хайповать таким образом, чтобы не испачкать грязью свою репутацию? Об этом музыкальный продюсер и хайп-инвестор Светлана Столповских эксклюзивно порассуждала с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко на территории Водного стадиона, где состоялась регата радио Monte Carlo в преддверии Восточного экономического форума 2023.

По мнению музыкального продюсера, стремительная история, созданная одним днем с целью создания инфошума, обречена на провал.

«И все, кто на сегодняшний день, я даже заметила, обещают тебе быстрые деньги, быстрый возврат, — беги. Это неправильно. Кто тебе обещает, что сейчас мы хайпанем, и что-то такое пойдет, — нет, я не верю в это. <…> Мы вообще в принципе не имеем дела с такого рода хайпом. Мы понимаем, с кем мы работаем, мы отслеживаем, мы делаем мониторинг, и мы работаем только с лучшими», — отметила Светлана Столповских.

Лишь постоянная работа над собой и ежедневный труд над созданием собственного образа может принести свои плоды.

«Хайп — это бизнес», — уверена музыкальный продюсер.

По мнению Светланы Столповских, настоящие «звезды хайпа» должны обладать такими качествами как целеустремленность, работоспособность, желанием постоянно самосовершенствоваться и узнавать что-то новое. Без совокупности этих черт одного стремления «прохайпиться» будет недостаточно.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезды российского шоу-бизнеса выступили со студентами на фестивале MGIMO Stars.

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