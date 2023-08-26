Мужчина скончался на 90-м году жизни.

Умер режиссер Глеб Панфилов

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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В возрасте 89 лет умер режиссер Глеб Панфилов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра «Ленком» Марка Варшавера.

Собеседник агентства сообщил, что дата и время прощания с режиссером будет озвучена позже.

Глеб Панфилов был госпитализирован с инсультом 11 мая. Сообщалось, что легендарный режиссер находится в тяжелом состоянии. Позднее стало известно, что его перевели в реабилитационный центр, а из него в одну из больниц Москвы. В августе Варшавер сообщал, что состояние Панфилова «непростое».

Глеб Панфилов ставил спектакли на сцене «Ленкома». Его жена — народная артистка СССР Инна Чурикова проработала там почти полвека. Она ушла из жизни в январе этого года, что стало настоящим ударом для режиссера.

Ранее 5-tv.ru писал, что Глеб Панфилов на 40-й день назвал причину смерти супруги Инны Чуриковой.

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